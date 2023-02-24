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TÜİK: "Çankırı'da 103 bin 134 metrekare alana yapı ruhsatı verildi"

Yerel Haberler

TÜİK: 'Çankırı'da 103 bin 134 metrekare alana yapı ruhsatı verildi'

Çankırı'da belediyeler tarafından 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümünün 103 bin 134 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Çankırı'da belediyeler tarafından 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümünün 103 bin 134 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini yayımladı. Buna göre Çankırı'da, belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 104, daire sayısı 614, yüzölçümü ise 103 bin 134 metrekare olarak açıklandı. Yapı kullanma izi belgesi verilen bina sayısı 83, daire sayısı 465, yüz ölçümü de 114 bin 975 metrekare olarak kayıtlara geçti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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