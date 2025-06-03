TŞOF Başkanından Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlarımız trafik durumunu da göz önünde bulundurarak; emniyet kemerlerini takmalı, hız limitlerine uymalı, trafik kurallarını ihlal etmemeli ve araçlarını her zamankinden daha dikkatli kullanmalıdırlar" dedi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı öncesi ve bayram dönüşünde karayollarındaki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, vatandaşları kurallara uymaya ve dikkatli sürüş yapmaya çağırdı. Özellikle aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedeni olduğunu vurgulayan Yiğiner, sürücülerden bayramda yola çıkmadan önce hem araçlarını hem de kendilerini yolculuğa hazır hale getirmelerini istedi. Başkan Yiğiner, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramda yola çıkacak tüm vatandaşlarımız trafik durumunu da göz önünde bulundurarak; emniyet kemerlerini takmalı, hız limitlerine uymalı, trafik kurallarını ihlal etmemeli ve araçlarını her zamankinden daha dikkatli kullanmalıdırlar" - ANKARA