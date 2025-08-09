Trump ve Putin'in Görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da Gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos 2025'te Alaska'da yapacağı görüşmeyi duyurdu. Görüşme, Rusya-Ukrayna savaşı için önemli müzakereleri içermekte.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin tarihinin ve yerinin belli olduğunu belirterek, "ABD Başkanı ben ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı merakla beklenen görüşme, 15 Ağustos 2025 Cuma günü harika Alaska eyaletinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra verilecek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

