Trump: İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile İsrail ve Lübnan'ın üst düzey temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, "ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile işbirliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ülkesinde ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, "Bu tarihi toplantıya katılmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

İsrail Lübnan'a yoğun saldırılar başlatmıştı

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar başlatmış ve ülkenin güneyindekiler başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef almıştı. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. - WASHINGTON

