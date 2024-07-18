Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde triportör ile panelvan minibüs çarpıştığı kazada 2 şahıs yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki O.Ö. idaresindeki triportör benzinliğe dönmek isterken cadde üstünden seyir halinde ilerleyen Y.Ü idaresindeki 59 TE 362 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı.

Triportörde bulunan şahıslar yaralandı

Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, triportör sürücüsü O.Ö. ile yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.