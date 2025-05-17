Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Turgay Polat hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde meydana geldi. Turgay Polat'ın kullandığı 24 AL 846 plakalı traktör devrildi. Şahsın kendisinden haber alamayan yakınları olay yerine gelerek kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Turgay Polat'ın Erzincan Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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