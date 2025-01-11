Traktör Tarlaya Uçtu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Gökhan Kırık hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, traktörün tarlaya uçtuğu belirtildi.
Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü
EDİRNE - Edirne'de tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muhacırkadı köyü ile Pehlivanköy arasında meydana gelen kazada, Gökhan Kırık'ın kullandığı traktör tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kırık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzunköprü İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktör kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan Kırık'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.