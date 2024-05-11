Trafik Haftası Posof'ta Kutlanıyor

Trafik haftası Posof'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Posof İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirmeye devam ediyorlar. Hafta dolayısıyla geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren gazeteci Halil İbrahim Ataman'ı evinde ziyaret eden trafik ekipleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - ARDAHAN