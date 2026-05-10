Salavatlı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Trafik Haftası kapsamında Salavatlı İlkokulu öğrencilerine trafik jandarma personeli tarafından eğitim verildi.

Salavatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin erken yaşta trafik bilinci kazanmasının hedeflendiği eğitimde, günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnekler de paylaşıldı. Jandarma personeli tarafından verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, merak ettikleri sorular da yanıtlandı. Etkinlik sonunda okul yönetimi, öğrencilere katkı sunan trafik jandarma personeline teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı