Trabzon Valisi'nden Deniz Güvenliği Uyarısı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların denizde şüpheli ya da tanımlayamadıkları herhangi bir cisim gördüğünde müdahale etmeyerek yetkililere haber vermesini istedi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında avcılık yapan balıkçılar tarafından ele geçirilen ve bu sabah imha edilen insansız deniz aracı ile ilgili Vali Aziz Yıldırım, imha çalışmalarını yürüten güvenlik güçlerini ziyaret ederek Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aziz Yıldırım, balıkçıların dikkatli davranarak durumu yetkililere bildirmelerinin büyük bir tehlikenin önlenmesini sağladığını söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yıldırım "Denizde şüpheli ya da tanımlayamadığınız herhangi bir cisim gördüğünüzde lütfen müdahale etmeyin, derhal Sahil Güvenlik Komutanlığımıza haber verin. Bu tür araçlar patlayıcı içerebilir ve hayati risk taşıyabilir" dedi.

Vali Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Dün gece bölge balıkçılarımız, ağlarını kontrol ederken deniz yüzeyinde yüzen bir cisim olduğunu fark etmiş; bunu yedeklerine alarak limana getirmiş ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza haber vermişlerdir. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerimiz derhal müdahale etmiş, yapılan ilk incelemede ciddiye alınması gereken bir insansız deniz aracı olduğu belirlenmiştir. İlk tespitlerin ardından İstanbul'daki su altı timleri ile SAT komandolarımız olay yerine çağrılmıştır. Ekiplerimizin değerlendirmesi bu aracın, Ukrayna-Rusya çatışmasında kullanılan türde bir insansız deniz aracı olduğuna ve patlayıcı yüklü olma ihtimali bulunduğuna işaret etmiştir. Bu tür tespitlerde hiçbir riske girilmemesi ilkesinden hareketle, uzman ekiplerimiz tarafından aracın güvenli bir şekilde imha edilmesine karar verilmiştir. Sahil Güvenlik ve ilgili birliklerimiz tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda araç dikkatle açığa taşınmış ve kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Olay sırasında herhangi bir zayiat veya çevresel bir sorun yaşanmamıştır. Hepimize geçmiş olsun. Ekiplerimize gösterdikleri hızlı ve dikkatli çalışma için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON