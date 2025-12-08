Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt'tan Vali Yıldırım'a ziyaret
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette görüş alışverişinde bulunulurken, hatıra fotoğrafı da çekildi.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Vali Yıldırım'ın Episkopos Antuan Ilgıt ile birlikte ruhban sınıfından misafirleri ve beraberindeki isimleri ağırladı. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel