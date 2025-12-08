Haberler

Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt'tan Vali Yıldırım'a ziyaret

Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt'tan Vali Yıldırım'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette görüş alışverişinde bulunulurken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Vali Yıldırım'ın Episkopos Antuan Ilgıt ile birlikte ruhban sınıfından misafirleri ve beraberindeki isimleri ağırladı. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı

Dev dalgalar turistleri yuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bu mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan ölüm hariç her derdine şifa buluyor

Burada 15 gün boyunca bunu yapan ölüm hariç her derdine şifa buluyor
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Sebastien Pocognoli: Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var

Galatasaray için bakın ne dedi
title