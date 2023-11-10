Trabzon'un Sürmene ilçesinde korkutan yangın

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Yangın ilçenin Armutlu mahallesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Zeki Küçük'e ait 3 katlı evin çatı katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kıas sürede tüm çatıyı sararken, yangına önce ev halkı sonra mahalleli ardından da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yapılan çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.