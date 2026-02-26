Trabzon'da eğitime kar engeli
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer vatandaşları buzlanma konusunda uyardı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - TRABZON