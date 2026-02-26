Haberler

Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer vatandaşları buzlanma konusunda uyardı.

Trabzon'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası 3 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
