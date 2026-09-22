Haberler

Trabzon'da 8 ay keresteyle kaplanan bina tadilat sonrası yenilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da 8 ay keresteyle kaplanan bina tadilat sonrası yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 8 ay önce tadilat nedeniyle cephesi milyonlarca liralık keresteyle kaplanan binanın son hali ortaya çıktı. Tadilat tamamlanınca keresteler söküldü ve Uzunsokak girişindeki iş merkezi yenilenmiş yüzünü gösterdi.

Trabzon'da tadilat çalışmaları nedeniyle 8 ay önce cephesi milyonlarca liralık keresteyle kaplanan binanın son hali ortaya çıktı. Paketlenmiş görüntüsüyle dikkat çeken binanın, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte kerestelerin sökülmesi ile yenilenmiş yüzü kendini gösterdi.

Trabzon kent merkezinin en işlek noktalarından Uzunsokak'ın girişinde bulunan bir iş merkezinde başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar kapsamında 8 ay önce tamamen keresteyle kaplanan bina, yenilenmiş yüzü ile kerestelerin sökülmesi ile ortaya çıktı. Tadilat sırasında güvenlik amacıyla binanın cephesi milyonlarca lira değerindeki keresteyle kapatılırken, ortaya çıkan görüntü binayı adeta bir hediye paketine dönüştürmüştü.

Bir süre önce gündem olan görüntülerde, binanın kaplanmasında yaklaşık 2 ila 3 milyon lira değerinde kereste kullanıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz