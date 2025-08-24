Trabzon-Cidde Seferi Yapan Uçakta Acil İniş

Flynas Havayolu'na ait uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil durum bildirdi. Uçak, sorunsuz bir şekilde acil inişini gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Flynas Havayolu Şirketi'ne ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir." - ANKARA

