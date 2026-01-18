Haberler

Tomarza Tufanbeyli yolu açıldı

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan Tomarza-Tufanbeyli yolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda araç trafiğine açıldı. Sürücülerden dikkatli olmaları ve gerekli malzemeleri bulundurmaları istendi.

Karayolları ekiplerin uzun ve zorlu çalışmaları sonrasında kar nedeniyle kapanan Tomarza-Tufanbeyli yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrasında yaklaşık 1 metre üzerinde olan ve bazı bölgelerde tipi nedeniyle daha fazla kar kalınlığı olan Tomarza - Tufanbeyli yolu karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yeniden araç trafiğine açıldı. Yetkililer; bu yollu kullanacak araç sürücülerinin mutlaka zincir, çekme halatı, kürek gibi malzemeleri yanlarında bulundurmaları, aşırı hız ve ani frenlerden kaçınmalarını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
