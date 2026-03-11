Tomarza protokolü öğrencilerle iftarda buluştu

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, kurum amirleri ile birlikte Tomarza Fen Lisesi İbrahim Kaptan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Kaymakam Eser, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların eğitim hayatı ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Selim Eser, Ramazan ayının toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Ramazan'ın manevi atmosferinde gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eser, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise kendileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Selim Eser'e teşekkür ederek bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı