Haberler

Tomarza protokolü öğrencilerle iftarda buluştu

Tomarza protokolü öğrencilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, kurum amirleri ile birlikte Tomarza Fen Lisesi İbrahim Kaptan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, kurum amirleri ile birlikte Tomarza Fen Lisesi İbrahim Kaptan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Kaymakam Eser, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların eğitim hayatı ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Selim Eser, Ramazan ayının toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Ramazan'ın manevi atmosferinde gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eser, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise kendileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Selim Eser'e teşekkür ederek bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu