Tomarza'da 21 kimsesiz vatandaş ziyaret edildi

Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde; Tomarza İlçe Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle yürütülen 'Vefa Kuran Gönül Köprüsü' projesi çerçevesinde Tomarza Kaymakamı Selim Eser; Zeynep teyzenin hanesini ziyaret etti.

Kaymakam Selim Eser yaptığı açıklamada; Ramazan ayı boyunca 21 kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşın hanelerinde ziyaret edildiğini belirterek camiye gidemeyen vatandaşlara evlerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildiğini, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek gerekli desteklerin sağlandığını, büyüklerin hal ve hatırlarının sorularak gönüllerine dokunulmaya ve hayır dualarının alınmasına gayret edildiğini ifade etti.

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla yürütülen proje kapsamında, ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KAYSERİ

