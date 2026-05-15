Tomarza’da ‘Maarifin Kalbinde Vakti Kuşanmak’ Programı Düzenlendi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Vakti Kuşanmak' programı düzenlendi.

Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Vakti Kuşanmak' programı, eğitim camiası ile protokol üyelerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli sunumlar ve program içerikleri davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Eğitimin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen programda; milli ve manevi değerlerin, zaman bilincinin ve genç nesillerin kültürel gelişiminin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar; öğrencilerin ortaya koyduğu performanslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı