Tomarza’da Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

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Tomarza Kaymakamı Selim Eser; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden gazileri hanelerinde ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Tomarza'da anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Eser ve beraberindeki kurum amirleri, vatanın bağımsızlığı ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren kahraman gazilere duyulan minnet ve şükranı ifade etti.

Ziyaretlerde gazilerin hal ve hatırları sorularak, talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı