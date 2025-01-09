TOKİ'den Eskişehir'e 189 Adet Depreme Dayanıklı Konut

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden 189 adet depreme dayanıklı sosyal konut projesinin şantiye alanını ziyaret etti.

TOKİ inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi edinen İl Başkanı Gürhan Albayrak, TOKİ evlerinin bir an önce bitirilip Eskişehirlilerin hizmetine sunulacağını duyurdu. Depreme dayanıklı konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Bahane değil, hizmet üretiyoruz. Beylikova ilçemize değer katacak 189 adet depreme dayanıklı sosyal konutun teslimi için artık gün sayılıyor. Nasipse önümüzdeki yaz aylarına doğru hak sahiplerine anahtar teslim süreci başlayacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR