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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valisi olarak atanırken yerine atama yapılmadı

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5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı. Elazığ Valiliğine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu atandı. Tokat valiliği koltuğu ise boş kaldı.

5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valisi olarak atanırken yerine atama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Elazığ Valiliğine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu atandı. Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi. Tokat valiliği koltuğu ise boş kaldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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