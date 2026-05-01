Tokat'ta Sağanak Yağmura Rağmen 1 Mayıs Coşkusu: Biz Kazanacağız!

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, olumsuz hava koşullarına rağmen işçilerin, çiftçilerin ve sendikaların yoğun katılımıyla kutlandı. Sağnak yağmur altında Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, "üreten biziz, yöneten de biz olacağız" mesajı verdi.

1 Mayıs kutlamaları, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu önünde toplanan kalabalığın yürüyüşe geçmesiyle başladı. KESK, BİRTEK-SEN, Eğitim-Sen ve SES gibi sendikaların öncülük ettiği kortej, sloganlar eşliğinde Gaziosmanpaşa (GOP) Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına ilerledi. Yağmura aldırış etmeyen katılımcılar, halaylar çekerek bayram coşkusunu meydanlara taşıdı.

Mitingde söz alan Şık Makas CRS tekstil fabrikası işçisi Sündüz Akkan, birçok işçinin ilk kez 1 Mayıs alanlarında olduğunu belirterek tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurguladı. Akkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Belki bize yıllarca bu alanlar uzak göründü ama bugün görüyoruz ki yerimiz tam da burasıdır. Sarı sendikalar işçinin değil patronun yanında duruyor. Bizleri kurtaracak olan, mücadeleci ve sınıf temelli sendikal anlayıştır."

Akkan ayrıca, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna da tepki göstererek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Zifiri karanlığı parçalıyoruz"

KESK Şubeler Platformu adına konuşan Cemal Balcı, kapitalist sisteme karşı dünya genelindeki direnişe selam gönderdi. Nazım Hikmet'in dizeleriyle kalabalığa seslenen Balcı, "Eğer hak haksızlıktan yüce, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok biz kazanacağız" diyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Çiftçinin İsyanı: Doyuruyoruz ama doyamıyoruz

Emekli çiftçi Ahmet Bacık ise tarım sektöründe yaşanan krize dikkat çekti. Mazot ve gübre fiyatlarının "ateş pahası" olduğunu ifade eden Bacık, çiftçinin borç kıskacında olduğunu söyledi:

"Bu ülkeyi doyuran ama doyamayanlarız. Gençler toprağı bırakıyor, köyler boşalıyor. Bu düzen kader değil; çiftçiyi ezen değil yaşatan bir düzen istiyoruz."

Baretli Mesaj

Kutlamalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise CHP İl Kadın Kolları'nın tavrı oldu. Kadın kolları üyeleri, Doruk Madencilik işçilerinin elde ettiği kazanımlara destek vermek ve maden işçilerinin mücadelesine selam göndermek amacıyla alanda baret takarak yer aldılar.

Miting, konuşmaların ardından sağanak yağış altında çekilen halaylar ve sloganlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA