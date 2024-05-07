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Tokat'ta İlkokul Öğrencisi Yarışma Ödülünü Gazze'deki Çocuklara Bağışladı

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Tokat'ta düzenlenen bir yarışmada birinci olan ilkokul öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, kazandığı 5 bin TL'lik ödülü Gazze'deki çocuklara bağışladı. Vali Hatipoğlu, Erkoç'a teşekkür etti.

Tokat'ta ilkokul öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, yarışmadan kazandığı 5 bin TL değerindeki ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.

Yeşilay Tokat Şubesi ile Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılarak edebi kategoride ilkokul il birincisi olan Turhal Cengiz Topel İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Rüya Erkoç, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Erkoç, Vali Hatipoğlu'na yarışmada kazandığı 5 bin TL ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladığını söyledi. Vali Hatipoğlu, Erkoç'a bu örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete Vali Yardımcımız Osman Sarı, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları ve öğrenciler katıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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