Üye Girişi
Haberler

TMMOB, Gazetelerde Yayımlanan İlanları Kaldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bünyesinde bulunan odaların genel kurul ilanlarının artık gazetelerde yayımlanmayacağını duyurdu. Bu karar, yerel gazetelerin gelir kaybına neden olacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, aldığı yeni bir kararla bünyesinde bulunan odaların genel kurul ilanlarının artık gazetelerde yayımlanmayacağını duyurdu.

Ekonomik darboğazda olan yerel gazetelerin, TMMOB tarafından alınan karar sonrası önemli oranda gelir kaybına uğrayacağını söyleyen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı eleştirdi.

Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın derneği ile bu derneklere üye yaklaşık 20 bin medya çalışanını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Nuri Kolaylı, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Yerel basının demokrasinin gelişimine ve yerel sorunların çözümündeki önemine ilişkin bugüne kadar olumlu tavrıyla dikkat çeken TMMOB'un, basın camiasında hayal kırıklığına neden olan bir uygulamaya imza atmasını hayretle izliyoruz. Daha önceki yönetmelikte genel kurullara ilişkin duyuruların gazetelere ilan verilerek yapılması öngörülüyordu. Ancak yeni düzenleme ile, Ana Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 'Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede', (e) bendinde yer alan 'Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede' ve aynı bentte yer alan 'Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle' ibareleri 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde şeklinde' değiştirildi"

Kolaylı, açıklamasına şöyle devam etti; "Aynı Yönetmeliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan 'Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile' ibaresi 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde' şeklinde değiştirildi. Yine aynı Yönetmeliğin 57'nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan 'Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede' ibareleri de, 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde' şeklinde değiştirildi. Tüm bu değişiklikler, yerel gazetelere ilan verilmesini sona erdirmektedir. . Özellikle deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yerel basın kuruluşları çok zor durumdadır. gelişmiş demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın sektöründe de tarihin en zor ekonomik krizlerinden birisi yaşanmaktadır. Bu ortamda TMMOB tarafından alınan karar, yerel basına vurulan yeni bir darbedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak; Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için, yönetmelik değişikliğinin yeniden ele alınarak iptal edilmesini bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mimar Medya Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? 16 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı! 16 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi? CUMA HUTBESİ 16 Ağustos 2024 16 Ağustos Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi? 16 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!
title