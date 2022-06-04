TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: "Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik" - Haberler

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TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: "Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TKDK Kütahya İl Koordinatörü Yazar: 'Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindik'

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Ahmet Yazar, Kütahya'ya güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindikleri bu süreçte desteği olan herkese teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Ahmet Yazar, Kütahya'ya güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindikleri bu süreçte desteği olan herkese teşekkür etti.

Talebinin uygun görülmesi neticesinde, 5 yıla yakın süredir yürütmekte olduğu TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Ahmet Yazar," Kütahya'mıza güzel yatırımlar kazandırmayı dert edindiğimiz bu süreçte desteği olan herkese sonsuz teşekkürler. Görevi devrettiğim Birsen Karaaslan Hanım'a muvaffakiyetler diliyorum. Bu kubbede hoş bir sedanın baki kalması ümidiyle" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yazar Kütahya Yerel Haberler

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