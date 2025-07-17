TKDK'dan Aydıntepe'de Hibe Destekleri Tanıtım Toplantısı

TKDK'dan Aydıntepe'de Hibe Destekleri Tanıtım Toplantısı
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Aydıntepe'de düzenlenen toplantıda, üreticilere arıcılık, kırsal turizm ve ahır yapımı gibi konularda hibe destekleri hakkında bilgiler verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD hibe destekleri tanıtım toplantısı, Aydıntepe Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya, Erzurum TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç ve Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal katıldı. Kılıç ve Köksal, üreticilere yönelik arıcılık, kırsal turizm ve ahır yapımı gibi yatırım alanlarında sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcıların soruları yanıtlanarak, bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda katılım sağlayan tüm üreticilere teşekkür edilerek, toplantının ilçe tarımına ve kırsal kalkınmasına hayırlı olması temenni edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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