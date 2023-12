Tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti. Gürzap, aort anevrizması hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu ve bugün hastanede vefat etti. Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu 79 yaşındaki Can Gürzap, daha önce aort anevrizması hastalığı nedeniyle bir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ise Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucu, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey. Huzur bulun" ifadeleriyle Gürzap'ın fotoğrafını paylaştı. Can Gürzap, 'Kurtlar Vadisi' ve 'Medcezir' gibi birçok yapımda rol almıştı. - İSTANBUL