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Tiyatro Dekorları Maket Sergisi Büyük Beğeni Topladı

Tiyatro Dekorları Maket Sergisi Büyük Beğeni Topladı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde açılan 'Tiyatro Dekorları Maket Sergisi', öğrenciler ve akademisyenlerin ilgisini çekti. Sergi, Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinin sahne tasarımlarını maketler üzerinden gerçekleştirdiği bir proje olarak dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in küratörlüğünü yaptığı "Tiyatro Dekorları Maket Sergisi" büyük beğeni topladı.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi çok sayıda öğrenci ve akademisyen ziyaret etti. "Büyük hayaller ufak dalgalarla başlar" sloganından hareketle başlayan sergi projesinde Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, yerli veya yabancı tiyatro oyunu yazarlarından seçtikleri bir oyunu kendi hayal dünyalarında sahne tasarımını hazırladıktan sonra maket olarak realize ettiler.

Serginin maket yapımı aşamalarında ise Van Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Pınar Koç Acarsoy hem üniversiteye gelerek hem de öğrencileri enstitüye davet ederek önemli katkı sağladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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