Bilecik'te tıp fakültesi öğrencilerinden huzurevine sağlık desteği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, huzurevi sakinlerine sağlık kontrolleri gerçekleştirerek sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında huzurevi sakinlerinin kan şekeri ölçümleri yapılarak sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrenciler, yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek çeşitli sağlık kontrollerine katkı sağladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekerek; "Nazik ziyaretleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
