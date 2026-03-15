ADÜ'nün duayen hekimi Prof. Dr. Bolaman son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, uzun yıllar yaptığı akademik çalışmalar ve hekimlikteki katkılarıyla tanınan bir bilim insanı olarak hayatını kaybetti. Vefatı, sağlık camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve tıp dünyasında 'hocaların hocası' olarak bilinen duayen hematolog Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman, hayatını kaybederken, Bolaman düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar boyunca akademik çalışmaları ve yetiştirdiği hekimlerle tıp dünyasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı, meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Prof. Dr. Bolaman, hem akademik çalışmaları hem de hekimlik mesleğine verdiği emekle tanınan, ömrünü ilme ve insanlığa hizmet etmeye adamış bir bilim insanı olarak bilinirken, hekimliğin simge günlerinden biri olan 14 Mart Tıp Bayramı'nda vefat eden Bolaman'ın kaybı, sağlık camiasında ayrı bir hüzünle karşılandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nın kıymetli hocası, duayen bilim insanı Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman'ın vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Bilime, hekimliğe ve insanlığa adanmış bir ömrün sahibi olan kıymetli hocamıza Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere öğrencilerine, yakınlarına ve tüm tıp camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ali Zahit Bolaman için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde saat 11.30'da cenaze töreni düzenlendi. Üniversite protokolü, akademisyenler, hastaları ve öğrencilerinin katıldığı törenin ardından Bolaman'ın cenazesi, Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında duayen hekimin cenazesi İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler bugün kaydedildi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz