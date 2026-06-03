Tilkiyle yolculuk teklifi gülümsetti: 'Gel seni Batman'a götüreyim'

Batman-Mardin karayolunda seyir halinde olan bir araçta yaşanan ilginç diyalog, görenleri gülümsetti. Yol kenarında ilerleyen bir tilkiyi fark eden araçtaki yolcu, tilkiyle konuşarak ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Batman-Mardin karayolunda seyreden bir otomobilde bulunan yolcu, yol kenarında dolaşan tilkiyi görünce camdan seslenerek, "Gel seni Batman'a götüreyim" dedi. Yolcunun samimi davetine aldırış etmeyen tilki, bir süre yol kenarında ilerledikten sonra kırsal alana yönelerek gözden kayboldu. Araçta bulunanların kahkahalarla izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, vatandaşlar tilkiyle yaşanan diyalogu tebessümle karşıladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı