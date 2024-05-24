TİKA, Uganda'da Engelli Öğrencilere Eğitim Malzemeleri Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Uganda'da engelli bireylere yönelik eğitim faaliyetlerini sürdüren iki okula eğitim malzemeleri ve donanım ekipmanları temin edildi.

Uganda'nın batısında yer alan Ntungamo şehrinde işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü iki okula donanım ve ekipman desteğinde bulunuldu. Proje çerçevesinde 20 bilgisayar, 2 renkli yazıcı, 40 işaret dili sözlüğü, 40 dikiş makinesi ve 4 deri kesme makinesi okul idarelerine teslim edildi. Açılış törenine Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fatih Ak, Uganda Devlet Başkan Yardımcısı Ofisi Bakanı Diana Mutasingwa, Ntungamo Milletvekili Josyline Kamatemeti, Uganda'nın politik ve dini liderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Ak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Uganda'da gerçekleştirilen 83. projenin devir teslim töreninde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bakan Mutasingwa ise Türkiye'nin Uganda'ya sağladığı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplam 350 öğrencinin faydalanacağı bu projenin öğrencilere işaret dilini öğrenme, bilgisayar becerilerini geliştirme ve dikiş makineleri aracılığıyla meslek edinme imkanı sağlaması hedefleniyor. - ANKARA