TİKA, Kolombiya'da Ramazan Yardımı Yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

TİKA, Ramazan ayında Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı. Başkent Bogota ve çevresinde düzenlenen Ramazan programı kapsamında, aralarında Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii'nin bulunduğu noktalarda toplam 500 aileye gıda kolisi desteği sağlandı.

Dağıtımlar sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteğini hissetmenin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'nın Kolombiya'daki çalışmaları, geçtiğimiz yıllarda başkent Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin duvar ve tavanları Türk kültürüne uygun biçimde tezyin edilirken, caminin bazı bölümleri tadilattan geçirilerek temiz bir ibadet ortamı oluşturulmuştu. - ANKARA