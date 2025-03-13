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TİKA, Irak'taki Mülteciler İçin Gıda Yardımında Bulundu

TİKA, Irak'taki Mülteciler İçin Gıda Yardımında Bulundu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anbar vilayetindeki mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye Ramazan ayında gıda kolisi ulaştırdı. Yardım töreni, TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anbar vilayeti Amiriye es-Sumud ilçesindeki mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Curf es-Sahr ve Avveysat mülteci kamplarındaki gıda kolilerinin teslim töreni, TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Anbar Amiriye es-Sumud Kaymakamı Dr. Şakir Mahmud Ubeyd'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Ubeyd, törende yaptığı konuşmada, yerlerinden edilmiş ailelere Ramazan ayında gıda yardımı sağladıkları için TİKA ve Türk halkına teşekkürlerini sundu. TİKA, bölgedeki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmanın yanı sıra, yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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