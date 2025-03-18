TİKA, Ekvator Ginesi'nde 300 Aileye Gıda ve Hijyen Paketi Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler teslim etti.

Malabo Büyükelçiliği, Malabo Müslüman Topluluğu, Mount Zion Kilisesi, Malabo Ruh Sağlığı Hastanesi, Lampert Yetimhanesi ve 2NK Vakfı iş birliğiyle düzenlenen program çerçevesinde hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gıda paketlerinin dağıtım törenine, Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Müslüman ve Hristiyan toplum liderleri ve 2NK Vakfı yöneticileri katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Büyükelçi Ergin, Ramazan'ın sadece kutsal bir zaman dilimi değil, sofrayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem olduğunu vurguladı. - ANKARA