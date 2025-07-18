TİKA'dan Sırbistan'a Zihinsel Engelli Bakım Merkezi için Donanım Desteği

TİKA'dan Sırbistan'a Zihinsel Engelli Bakım Merkezi için Donanım Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan'ın Tutin şehrindeki Peşterska Zihinsel Engelli Bakım Merkezi için mutfak ve bakım alanları için gerekli ekipmanları temin ederek, bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Tutin şehrinde faaliyet gösteren Peşterska Zihinsel Engelli Bakım Merkezi'ne donanım desteği sağladı.

TİKA, gerçekleştirdiği destekle Peşterska Zihinsel Engelli Bakım Merkezi'nin yalnızca fiziki şartlarını iyileştirmekle kalmayarak, aynı zamanda zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyon sürecine de katkı sağlamayı hedefliyor. "Tutin Zihinsel Engelli Bakım Yurduna Donanım Desteği Projesi" kapsamında hayata geçirilen çalışmada, merkezin mutfak ve bakım alanları için çeşitli ekipmanlar temin edildi. Proje dolayısıyla düzenlenen tesis ziyaretine Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Yeni Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen ve yerel yetkililer katıldı.

Sırbistan Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Peşterska Bakımevi, 21 ile 76 yaşları arasında orta ve ağır derecede zihinsel engelli yaklaşık 200 bireye ev sahipliği yapıyor. TİKA'nın sağladığı bu destekle bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve kurumun hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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