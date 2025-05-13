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TİKA'dan Azerbaycan'a 1 Milyon Sebze Fidanı Desteği

TİKA'dan Azerbaycan'a 1 Milyon Sebze Fidanı Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın Haçmaz bölgesinde sel felaketi nedeniyle seraları zarar gören ailelere 1 milyon sebze fidanı desteği sağladı. TİKA Bakü Koordinatörü, insanların geçimlerini sebzecilikle sağladığını ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan'ın Haçmaz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı seraları zarar gören ailelere 1 milyon sebze fidanı desteği sağladı.

TİKA, Azerbaycan'ın Haçmaz bölgesinde Ahıska Türklerinin de yoğun olarak yaşadığı Çiğatay köyünde yoğun yağışlar nedeniyle gerçekleşen sellerden dolayı seraları zarar gören ailelere 1 milyon domates ve biber fidesi teslim etti. Proje ile ilgili açıklama yapan TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, "Bu bölgede insanlar geçimlerini sebzecilik ile sağlıyor. Nisan ayı sonunda gerçekleşen sel ilk diktikleri fidelere zarar verince, biz de ekim dönemi geçmeden 1 milyon adet sebze fidesi sağlayarak, en azından geçimleri temin edecek kadar bir destek de bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.

Çiğatay köyü sakinlerinden Şaismail Miraliyev, "Bu zor zamanımızda yanımızda olan TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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