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TİKA'dan Afganistan'da 300 Aileye Gıda Desteği

TİKA'dan Afganistan'da 300 Aileye Gıda Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ramazan ayı dolayısıyla Afganistan'ın Farah vilayetinde 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı ve iftar programları düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Afganistan'ın Farah vilayetinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıttı.

TİKA, Ramazan ayı münasebetiyle Afganistan'ın Farah vilayeti merkezi ile ilçelerinde gıda paketleri dağıtarak, il yetimhanesi ve Farah Üniversitesinde iftar programları düzenledi. TİKA ve Farah Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen dağıtım programında, Farah ve Şibkuh, Haksefid ile Kale Puştkoh ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi ulaştırıldı. Temel gıda malzemelerinden oluşan paketleri teslim alan aileler, TİKA'nın desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu aktardılar.

Törenin ardından Farah Yetimhanesi'ndeki 150 çocuk ile Farah Üniversitesi'nde eğitim gören 250 öğrenci için iftar sofrası kuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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