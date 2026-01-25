Gümrükler Muhafaza ekipleri yılın ilk ayında 1,7 milyar liralık uyuşturucu yakaladı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince 2026 yılı başından itibaren değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, 2026 yılı başından itibaren Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiği duyuruldu. Aynı zamanda yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

"1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde yürütülen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı, 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler, imha edilmiştir. Söz konusu uyuşturucu yakalamaları ve suçlular, adli makamlara iletilmiştir."

"2025'te 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar lira değerinde muhtelif uyuşturucu yakalamaları"

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede geçen senenin de değerlendirildiği açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler; X-Ray ve diğer temassız kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edilmiştir. Geçen yıl 2025'te 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar lira değerinde muhtelif uyuşturucu yakalamalarına imza atan Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edecektir." - ANKARA