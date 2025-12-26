Haberler

Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı

Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı, İlaçlarla Etkileşimi ve Bitkilerin Doğru Teşhisi' konulu seminer verdi. Programda bitkisel ürünlerin bilinçli kullanımı ve yanlış uygulamaların riskleri ele alındı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen program kapsamında bir seminer verdi.

"Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı, İlaçlarla Etkileşimi ve Bitkilerin Doğru Teşhisi" başlığıyla gerçekleştirilen seminerde; bitkisel ürünlerin bilinçli kullanımının önemi, yanlış uygulamaların yol açabileceği riskler ve ilaç-bitki etkileşimleri bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümü ve karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlandı. Etkinliğin sonunda Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya tarafından, katkılarından dolayı Prof. Dr. Selami Selvi'ye teşekkür belgesi takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
