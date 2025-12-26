Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen program kapsamında bir seminer verdi.

"Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doğru Kullanımı, İlaçlarla Etkileşimi ve Bitkilerin Doğru Teşhisi" başlığıyla gerçekleştirilen seminerde; bitkisel ürünlerin bilinçli kullanımının önemi, yanlış uygulamaların yol açabileceği riskler ve ilaç-bitki etkileşimleri bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümü ve karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlandı. Etkinliğin sonunda Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya tarafından, katkılarından dolayı Prof. Dr. Selami Selvi'ye teşekkür belgesi takdim edildi. - BALIKESİR