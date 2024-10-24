Üye Girişi
Haberler

Tıbbi Aromatik Bitkiler Etkinliği 23-25 Ekim'de Başlıyor

Tıbbi Aromatik Bitkiler Etkinliği 23-25 Ekim'de Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü destekleyen BIOEXPO TAB'24 etkinliklerine katılacak. Eğitimler ve sempozyumlarla tıbbi bitkilerin farkındalığı artırılacak.

Tıbbi Aromatik Bitkiler "Arge-Endüstri" ekosistemindeki potansiyel işbirliklerini hızlandırarak değere dönüştürmek amacıyla 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen BIOEXPO TAB'24 etkinliklerine Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de katılacak.

Türkiye'nin kozmetik, ilaç ve gıda takviyeleri sektörlerinde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü destekleyen etkinliklerde sempozyum, seminer, atölye ve proje yarışması, poster sergisi düzenlenecek. BIOEXPO TAB'24 Ekosistem buluşmaları ile ilgili alanlarda çalışan araştırmacılar, girişimciler, startuplar ve lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerinin yenilikçi çözümler geliştirmeleri teşvik edilecek ve bu çözümler, farklı sektörlerin temsilcileri, kamu kurumları ve diğer ilgili aktörlerle buluşturularak işbirliklerinin tetiklenmesi sağlanacak.

"Tıbbi bitkilerin ve tıbbi bitki bahçelerinin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz"

Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, "Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi olarak Bio Expo Yaşam Bilimleri Fuarında "Bir Tıbbi Bitki Bahçesi Kurmak" konulu 6 aşamalı bir eğitmen eğitimi düzenleyeceğiz. Bu eğitimlerle hedeflenen tıbbi bitkilerin ve tıbbi bitki bahçelerinin farkındalığını artırmak, önemini dinleyicilere iletebilmek. İlgilenenleri 23-25 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezine bekliyoruz" dedi.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ekibi Dr. Murat Dinçer Çekin, Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, Dr. Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, Bahçe Ziraati Teknikeri Mehmet Ali Altıokka, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç Organik Tarım Teknikeri Emrah Kurtoğlu "Bir Tıbbi Bitki Bahçesi Kurmak" konusunu ele alacak. 25 Ekim Cuma günü saat 11.00 - 16.40 arası gerçekleştirilecek katılım sertifikalı sempozyuma ön kayıt zorunluluğu bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlikler Zeytinburnu Sempozyum Sağlık Eğitim Tarım Yerel Bahçe

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.