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THY'den açıklama: "Uçağımızın kanadı park sırasında Antalya Havalimanı'nda anten direğine temas etti, yolcularımız güvenli bir şekilde tahliye edildi"

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THY'nin İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, iniş sonrası park yerine yanaşırken sağ kanadıyla yer radar anten direğine temas etti. 267 yolcu güvenle tahliye edilirken, hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, "İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır" dedi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, "TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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