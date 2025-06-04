TESK'ten Bayram Tatili Uyarısı: Can Güvenliğine Dikkat!

TESK'ten Bayram Tatili Uyarısı: Can Güvenliğine Dikkat!
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşların can güvenliğini sağlamaları gerektiğini vurguladı. İyi bir hazırlık ve kural ihlali yapılmadan seyahat edilmesi gerektiğini belirtti.

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinde yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu. Bayramın kazasız, belasız geçmesini temenni eden Palandöken, yollarda başkalarının da düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Palandöken, "Yolculuklar ister toplu taşımayla ister özel araçla yapılsın, herkesin en büyük sorumluluğu hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamaktır. Ramazan Bayramı'nda yaşanan üzücü trafik kazaları hepimizin yüreğini dağladı. Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilebilir, ancak bir canın bedeli yok. Hayatın kıymetini çoğu zaman kaybettiğimizde anlıyoruz. Bu yüzden her zaman olması gerektiği gibi bu bayram da trafikte sabırlı olmalı, birkaç dakika erken varmak uğruna kural ihlali yapılmamalı. Trafik ışıkları, levhalar ve kolluk kuvvetlerinin uyarıları sadece öneri değil, hepimizin güvenliği için zorunluluktur. Kurallara uymak yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Öte yandan yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılmış olması, lastik ve frenlerin kontrolü büyük önem taşır. Bayram coşkusunu acıya çevirmemek için bu hazırlıklar ihmal edilmemeli. Yollarda sadece kendimizi değil, başkalarını da düşünmeliyiz. Bu vesile ile bayramın bereketli geçmesini, ülkedeki bu sürecin gayet olumlu bir şekilde tamamlanmasını ve dini vecibelerini yerine getireceklerin de usulüne uygun şekilde yapmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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