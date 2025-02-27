Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı...
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı Pervin Buldan Türkçe olarak okuyor.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı Pervin Buldan Türkçe olarak okuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel