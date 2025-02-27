Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı...

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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı Pervin Buldan Türkçe olarak okuyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşme sonrası DEM Partili İmralı Heyeti adına açıklamayı Ahmet Türk Kürtçe okurken, açıklamayı Pervin Buldan Türkçe olarak okuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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