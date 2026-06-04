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Terör Gazisi Abbas Gündüz, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Terör Gazisi Abbas Gündüz, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu Ziyaret Etti
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Gündüz, Vali Aydoğdu'nun şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erzincan'ın kalkınması, eğitim, kültür, tarım ve hayvancılık alanlarındaki vizyonunu övdü.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Terör gazisi olan Gündüz, ziyarette Vali Aydoğdu'nun şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin kendileri açısından ilham verici ve motive edici bir buluşma olduğunu belirten Gündüz, Vali Aydoğdu'nun akademik birikimini kamu hizmetine yansıtan yöneticilerden biri olduğunu ifade etti.

Aydoğdu'nun Erzincan'ın kalkınması, gençlerin geleceği, eğitim, kültür, tarım ve hayvancılık alanlarındaki vizyonunun etkileyici olduğunu aktaran Gündüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valimiz, halkla iç içe olan, vatandaşların sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan bir yönetici. Öğrencilere destek olması, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alması, esnaf ve üreticilere verdiği önem takdire şayandır. Erzincan'ın daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir olması için büyük gayret gösterdiğine yakından şahit olduk."

Gündüz, kendilerine ayırdığı vakit ve gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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