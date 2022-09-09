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Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Yerel Haberler

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı Yasadışı avcılık yapanlara toplam 29 bin 768 TL para cezası kesildi Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 4 kişi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlar suçüstü yakalandı

Yasadışı avcılık yapanlara toplam 29 bin 768 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 4 kişi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 2 bin 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. 4 kişi hakkında toplam 29 bin 768 TL idari para cezası uygulandı. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 300 kg çeşitli türdeki canlı balık göle geri bırakıldı.

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılığa yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Dün gece Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri Terkos Gölü'nde denetim yaptı. Denetim sırasında yasa dışı avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 2 bin 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. 4 kişi hakkında toplam 29 bin 768 TL İdari Para Cezası uygulandı. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 300 kg çeşitli türdeki muhtelif canlı balık doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Yerel

Terkos Gölü 3. Sayfa Yerel Haberler

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