Tepebaşı Belediyesi, Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Hizmete Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde çalışmalarına başlıyor.

Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor.

Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden, iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor. Melih Savaş Yaşam Köyü Yaşamkent Mahallesi 1546 Sokak No: 3'te hizmet veren merkez hakkında bilgi ve randevu almak isteyenler (0222) 211 40 00/8095 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.