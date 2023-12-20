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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile görüştü

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ağırlayarak yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmet binasında bulunan sergiler ve projeler hakkında bilgi verildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ülke genelindeki yerel yöneticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, kardeş şehir Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ağırladı. Buluşmada, Başkan Ataç ve Başkan Uysal, yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Makam ziyaretinin ardından ise Tepebaşı Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan Pişmiş Toprak Sempozyumu eserleri, Geri Dönüşüm Atölyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisi gezildi.

Tepebaşı'ndaki merkezler gezildi

Belediye ziyaretinin ardından ise Başkan Ataç ve Başkan Uysal, Gökkuşağı Kafeyi ziyaret ederek burada istihdam edilen özel bireyler ile bir araya gelerek sohbet etti. Başkanlar, uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi ve Ulusal Enerji Küresi Ödüllü Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi ile İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları Eğitim ve Çalışma Merkezi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Yeşiltepe Belde Evi'ndeki kurslara katılan kadınları da ziyaret etti. Hayata geçirilen önemli projeler ve merkezler hakkında bilgiler alan Başkan Uysal, yapılan başarılı ve ödüllü projelerden dolayı Başkan Ataç'ı tebrik etti.

Ziyarette Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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