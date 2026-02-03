Haberler

Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti

Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında kardeşini kaybeden lise öğrencisi Mustafa Efe Erboz, tekvandoda kazandığı kupayı patlamada şehit olanlara ve ailelerine armağan etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında kardeşini kaybeden lise öğrencisi Mustafa Efe Erboz, tekvandoda kazandığı kupayı patlamada şehit olanlara ve ailelerine armağan etti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Fatmanur Erboz'un abisi Murat Efe Erboz, Antakya'da Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Tekvando Şampiyonasında dereceye girerek Hatay 2'ncisi oldu. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan şehit abisi Murat Efe Erboz, bu madalyayı 31 Mayıs 2013 Reyhanlı'daki patlamada şehit olanlar adına aldığını belirterek, madalyayı tüm şehit ailelerine armağan ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...