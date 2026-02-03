Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında kardeşini kaybeden lise öğrencisi Mustafa Efe Erboz, tekvandoda kazandığı kupayı patlamada şehit olanlara ve ailelerine armağan etti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Fatmanur Erboz'un abisi Murat Efe Erboz, Antakya'da Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Tekvando Şampiyonasında dereceye girerek Hatay 2'ncisi oldu. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan şehit abisi Murat Efe Erboz, bu madalyayı 31 Mayıs 2013 Reyhanlı'daki patlamada şehit olanlar adına aldığını belirterek, madalyayı tüm şehit ailelerine armağan ettiğini söyledi.